Week van rouw bij Sc Rheden

RHEDEN – Grote verslagenheid bij voetbalclub Sc Rheden. Abdul, speler van JO13-2, werd zaterdag 20 april tijdens de wedstrijd onwel en is daarna overleden. “Door deze trieste aangelegenheid hebben wij als bestuur besloten dat wij een rouwperiode van een week afkondigen. Dit houdt in dat alle (voetbal)activiteiten zijn geannuleerd”, meldt de club op haar website. Op zondag 28 april houdt het eerste elftal een minuut stilte en de spelers dragen rouwbanden. Het bestuur meldt tot slot: “Wij zijn in ons verenigingshart geraakt door dit plotselinge overlijden en willen nogmaals alle betrokkenen heel veel sterkte wensen.” Abdul was leerling op de Rheder Enk en ook daar is de verslagenheid groot.