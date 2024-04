Warmte en gezelligheid bij Soerens paasvuur

LAAG-SOEREN – Het paasvuur in Laag-Soeren is ook dit jaar weer echt een prestatie van het hele dorp. Op paaszaterdag kwamen inwoners af en aanrijden op het terrein aan de Badhuislaan. Ze brachten snoeihout om een mooie grote brandstapel te maken. Om 20.00 uur werd het traditionele vuur ontstoken. Veel dorpsbewoners en belangstellenden uit de omliggende dorpen waren naar dit feestje gekomen. Met een drankje in de hand en de muziek van Sempre Crescendo op de achtergrond, is het altijd lekker bijpraten. Het bleef dan ook lang gezellig bij de warmte van het vuur. De paasvuurcommissie kan terugkijken op een mooie avond.

Foto: Christa Heine