Warmte en gezelligheid bij paasvuur

HUMMELO – De warme gloed van het paasvuur in Hummelo was zondagavond, Eerste Paasdag, al van verre te zien. Het traditionele vuur, dat al jarenlang wordt georganiseerd door Rijvereniging Hummelo, brandde flink. Dit was mede te danken aan de grote brandstapel, die was bijeengebracht door inwoners van Hummelo en omliggende dorpen. Op de zaterdagen voorafgaand aan Pasen reden zij af en aan naar het terrein aan de Broekstraat met snoeihout en takken. Zo werd gezamenlijk de basis gelegd voor een mooi vuur.

Om 20.30 uur ging de vlam in de stapel, een moment waar veel belangstelling voor was. Het duurde even voor het vuur op gang kwam, maar uiteindelijk grepen de vlammen toch om zich heen. Met een lekkere warme wafel en een drankje in de hand en muziek op de achtergrond was het gezellig bijpraten met buren, vrienden en andere bekenden.

Foto: Peter Bakker