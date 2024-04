Wandeling rondom de vijvers Biljoen

VELP – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen houden op donderdag 11 april een wandeling rondom de vijvers van landgoed Biljoen. Er wordt gelopen langs de waadplek, de populierenlaan en rondom de vijvers. Er is een beroemd verhaal over een jonkvrouw, een monumentje op een eilandje en een verdwenen moestuin. De boswachter neemt de wandelaars mee op een tijdreis en onderweg hoor je wat er niet meer is. Geniet van de rust en de oude bomen die er staan. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Er wordt om 13.30 uur gestart.

glk.nl/excursies