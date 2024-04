Wandeling over landgoed Hof te Dieren

DIEREN – In het kader van de maandelijkse dorpswandelingen houdt de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal op 7 april een wandeling over het park van de Hof te Dieren, waar ooit het jachtslot van koning stadhouder Willem III stond. Het landgoed is eigendom van de Stichting Twickel. Om 13.00 uur wordt er verzameld bij de parkeerplaats van de kwekerij aan de Arnhemsestraatweg 10. De wandeling wordt begeleid door de gidsen Jeroen van Gessel en Nelleke den Boer-Pinxter van de OHK-RR.De wandeling is voor leden van de OHK-RR gratis. Zij mogen maximaal één introducé meenemen. Na afloop van de wandeling is er gelegenheid – op eigen kosten- op het Domein Hof te Dieren een glas Dierense wijn te drinken.

Deelnemen kan uitsluitend na aanmelding via activiteiten@oudheidkundigekring.nl. Toewijzing vindt plaats op volgorde van ontvangst van aanmelding. Niet-leden betalen 3 euro per persoon.