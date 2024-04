Wandeling Middachter bos

DESTEEG – IVN Oost-Veluwezoom houdt op zondag 21 april een excursie met gids over het beleven van de natuur met je zintuigen. Wat ziet mijn oog? Wat ruikt mijn neus? Wat hoor ik daar? Het Middachter bos biedt ruimschoots de mogelijkheden om ogen, oren, neus en ‘voelsprieten’ aan het werk te zetten. De wandeling start om 10.00 uur op Parkeerplaats De Lappendeken in De Steeg en duurt 1,5 tot 2 uur. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

