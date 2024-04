Wandeling bij Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Op zondag 14 april is het mogelijk om met een gids van Natuurmonumenten door het gebied de zeven heuvelen van Veluwezoom over het Landgoed Laag-Soeren en langs de Soerense beek te lopen. Dit gebied kent een lange historie met speciale elementen waar de gids meer over kan vertellen. De start is van de wandeling van zo’n 6,5 kilometer is om 10.00 uur vanaf de Priesnitzhoeve in Laag-Soeren en daar eindigt de tocht ook weer rond 13.00 uur. Er kan daar vervolgens worden genoten van een lekkere lunch of een warme kopkoffie met appelgebak. Deze kosten zijn niet inbegrepen bij de activiteit. Meelopen kost 10 euro. Leden van Natuurmonumenten betalen 7 euro. Online aanmelden is verplicht via natuurmonumenten.nl. Dit is een activiteit voor volwassenen. Honden mogen niet mee.

