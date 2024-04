Wandelen rondom de Koningsberg

ROZENDAAL – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen verzorgen op woensdag 1 mei een wandeling rondom de Koningsberg in Rozendaal. De deelnemers wandelen tijdens deze excursie door een parkachtig, heuvelachtig landschap, met op de achtergrond kasteel Rosendael. Als hoogtepunt in het landschap ligt hier de kunstmatig opgeworpen Koningsberg. Deze omgeving kent een rijke geschiedenis, die nog steeds zichtbaar is in het hedendaagse landschap. De boswachter neemt de wandelaars mee op een afwisselende wandeling van circa 4 kilometer over de Koningsberg en door de omgeving van de oude begraafplaats van het landgoed Rosendael. Tijdens de wandeling is er aandacht voor landschappelijke aanleg en cultuurhistorische aspecten van dit parkgedeelte en de begraafplaats. Vooraf online reserveren via glk.nl/excursies is noodzakelijk. De wandeling start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van kasteel Rosendael aan de Beekhuizenseweg en duurt ongeveer twee uur.