Vrouwenkoor Ludiek bij Tolzicht

BRUMMEN – Vrijdag 15 maart bezorgde Vrouwenkoor Ludiek uit Brummen de bewoners van Tolzicht een gezellige en muzikale middag. Rond 14.00 uur werden de bewoners opgehaald door leden van het koor om mee te gaan naar Concordia. Concordia schonk allen koffie en thee met wat lekkers, aangeboden door bakkerij Jolink.

Vervolgens gaf Ludiek een klein optreden onder leiding van dirigent Caspar van der Vinne. Direct daarna vormden alle aanwezigen samen een groot vrolijk koor en werden er bekende liedjes gezongen. Ludiek had ervoor gezorgd dat ieder een liedjesmap met teksten kreeg ter ondersteuning. De sfeer was heel gezellig en ontspannen en na een drankje en hapje werden de gasten na afloop, aan de arm of in de rolstoel, weer thuis gebracht.