Vrolijk zangprogramma met Oosterhuuzens Dialectkoor

KLARENBEEK – De komende uitvoering van het Oosterhuuzens Dialectkoor uit Oosterhuizen belooft weer een gezellige avond te worden. Het koor gaat een optreden verzorgen in Het Boshuis in Klarenbeek. De voormalige kerk staat garant voor een perfecte klank. Het Oosterhuuzens Dialectkoor krijgt deze avond een aanvulling van de zanggroep Sparkling. De uitvoering vindt plaats op zaterdag 6 april om 20.00 uur.

Onder leiding van Theo Uijttenboogaart heeft het koor weer een aantal nieuwe liedjes ingestudeerd. Dit zijn veelal liedjes die men niet hoort bij andere koren. Het zijn wel bekende melodietjes maar voorzien van een dialecttekst. De mannen zingen het graag en dat is bij de uitvoering zeker te zien en te beluisteren. Ook zijn er weer enkele topnummers uit vorige jaren. Het publiek kan via grote videoschermen de tekst meezingen.

Het koor krijgt deze avond de medewerking van de zanggroep Sparkling. In het verleden heeft deze zanggroep veel succes gehad in deze regio. Kort geleden werd bij een feestje op verzoek de groep weer verzocht om op te treden. Het bestuur van het Dialectkoor deed ook een beroep op de groep en Marja, Annabeth, Heidi en Henri waren bereid om nog eenmaal op te treden. Sparkling zal ook met het koor enkele liedjes zingen.

De kaartverkoop start bij Primera De Damper, Beekbergen, Tankstation DCO Jan de Croon, Klarenbeekseweg 86, Klarenbeek, Tanksation DCO Jan de Croon, Leigaaf 44 in Twello en bij Martien Kobussen Droefakkers 3a Loenen. De kaarten die zes euro kosten zijn eveneens verkrijgbaar bij Ton Tijhof, Dorpstraat 30a Beekbergen. Ook telefonisch bestellen kan via tel. 055-5062289. Mochten er nog kaarten over zijn dan zijn die op 6 april aan de zaal nog te koop.

De zangers uit Oosterhuizen hebben er zin in.