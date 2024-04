Vroege wandeling De Engelenburg

BRUMMEN – Op zondag 14 april houdt IVN Eerbeek e.o. de jaarlijkse vroege vogelwandeling. Onder begeleiding van de gidsen gaat de tocht deze keer rondom landgoed De Engelenburg in Brummen. Daar zijn veel oude bomen en mooie waterpartijen te vinden met elk zijn eigen bijbehorende vogelsoorten. Rond deze tijd van het jaar komen de broedvogels weer terug en zingen zij volop om hun territorium af te bakenen en op zoek te gaan naar een partner. Omdat de bomen nog niet volledig in het blad staan, zijn ze ook nog eens gemakkelijk zien. Neem daarom een verrekijker mee. Daarnaast zijn nog niet alle wintergasten vertrokken, zodat de wandelaars ook een kans hebben om die tegen te komen. De start is om 6.30 uur in de ochtend. Er wordt verzameld bij de poort van Kasteel Engelenburg aan de Eerbeekseweg in Brummen. De wandeling duurt circa twee uur. Stevig schoeisel is aan te raden. Vooraf opgeven is niet nodig, een gift als blijk van waardering is welkom.