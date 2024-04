Vrijheidsmaaltijd op Ereveld Loenen

LOENEN – In de gemeente Apeldoorn vinden op 5 mei vier Vrijheidsmaaltijden plaats. De maaltijden zijn een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. “Samen eten om te vieren dat we in vrijheid leven. En samen eten is dé manier om elkaars wereld beter te leren kennen.”

In Loenen vindt dit jaar voor het eerst een maaltijd plaats op het Ereveld. Daaraan voorafgaand, om 13.00 uur, is een wandeling over het Ereveld, waarbij onder andere nabestaanden van slachtoffers vertellen over wat vrijheid voor hen betekent. De Oorlogsgravenstichting nodigt graag inwoners van Loenen uit voor deze bijzondere en gratis maaltijd. Het aantal plekken is beperkt, dus vooraf inschrijven via oorlogsgravenstichting.nl/agenda/vrijheidsmaaltijd is verplicht.