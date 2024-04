Voorspeelmiddag van OLTO

LOENEN – Op zondag 14 april kan men de wereld ontdekken van muzikaal talent in Dorpscentrum De Brink in Loenen. De jongste muzikale sterren van muziekvereniging OLTO staan dan in de schijnwerpers tijdens een voorspeelmiddag. Van solo-optredens tot groepsuitvoeringen, de leerlingen zullen hun muzikale vaardigheden tonen, variërend van beginners tot gevorderden. Voor velen van hen is dit een spannende primeur, waarbij ze voor het eerst solo voor publiek optreden.

Na een korte onderbreking zet het opleidingsorkest, onder leiding van Gerd Wensink, het programma voort met vrolijke stukken zoals ‘A View at the Zoo’ en ‘The Great Escape’. De voorspeelmiddag begint om 14.00 uur.