Voorjaarsconcert in Drempt

DREMPT – Muziekvereniging Hummelo en Keppel houdt op zaterdag 20 april haar voorjaarsconcert. Iedereen is van harte welkom bij deze muzikale avond in Het Dorpshuis in Voor-Drempt. Het concert begint om 20.00 uur, maar voor de beste zitplekken is de zaal open om 19.30 uur. De entree is gratis, maar een vrije gift is zeer welkom. Alle onderdelen van de vereniging zullen zich laten horen: de flexband, fanfare en natuurlijk ook de slagwerkgroep, en allen hebben ze hard gerepeteerd om een gevarieerd programma neer te zetten.

