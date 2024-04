Voorbereidingen Motorrun Doesburg in volle gang

DOESBURG – Zaterdag 1 juni wordt voor de 32e keer de Motorrun Doesburg gehouden. Op deze dag maken mensen met een verstandelijke beperking een toertocht op een motor, zijspan of trike.

De start van de run is bij Scholengemeenschap Het Rhedens in Dieren, hier worden rijder en deelnemer aan elkaar gekoppeld. De route is in totaal zo’n 100 km lang en voert door het mooie landschap van de Achterhoek en de Liemers. De pauzelocatie voor de lunch is dit jaar bij Koffieboerderij Groot Nibbelink in Sinderen. De route voert daarna terug naar Dieren, waar de dag afgesloten wordt met een barbecue op het Rhedens. De exacte route is kort voor 1 juni ook terug te vinden op de website van de motorrun.

De inschrijving voor deelnemers is inmiddels gesloten, omdat het maximum van 85 deelnemers is bereikt. De organisatie werkt met een reservelijst. Deelnemers die op de reservelijst willen, kunnen een mail sturen naar secretariaat@motorrundoesburg.nl. Motorrijders kunnen zich nog wel inschrijven. Meer informatie en de link naar het inschrijfformulier is te vinden via de motorrundoesburg.nl.

Naast de toertocht, staat ook de integratie van de deelnemers in de maatschappij centraal. Alle vrijwilligers komen deze dag in contact met mensen met een verstandelijke beperking. Studenten van het Graafschap College in Doetinchem bakken alle broodjes voor de lunch en delen deze uit tijdens de lunch. Leerlingen van het Rhedens in Dieren smeren de broodjes voor de lunch en houden in mei jaarlijks een sponsorloop waarvan het bedrag geheel ten goede komt aan de Motorrun. De organisatie van de Motorrun Doesburg doet er alles aan om er weer een fantastische dag van te maken. Deelname aan de run is voor zowel deelnemers als rijders nog altijd gratis. De organisatie wil dit graag zo houden. Met de gestegen kosten van de afgelopen jaren wordt dit echter steeds moeilijker. Daarom is het mogelijk om de motorrun financieel te steunen. Iedereen kan Vriend van de Motorrun Doesburg worden, op de website is hier meer informatie over te vinden.