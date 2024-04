Vieze vingers in de Rozendaalse kindertuin

ROZENDAAL – Zaterdag 6 april was een dag waarin planten, groenten en de natuur centraal stonden in Rozendaal. Niet alleen werd de kindertuin weer geopend, ook was er een plantjesmarkt waar iedereen overtollige planten, stekjes en zaden kon ruilen.

Voor het vierde jaar op rij is deze zomer de kindertuin geopend. Een enthousiaste groep vrijwilligers begeleidt kinderen bij het werk in de moestuin. De kinderen gaan hier aan de slag, lekker met de vingers in de grond, en leren zo hoe vanuit kleine zaadjes de mooiste planten, bloemen en groenten ontstaan. Aan het eind van het seizoen wordt er genoten van de oogst.

De kindertuin is gelegen in de pluktuin in Rozendaal en daar was zaterdag een klein feestje bij de start van het nieuwe seizoen. Burgemeester Ester Weststeijn en kinderburgemeester Liselore Wentink van de gemeente Rozendaal mochten de officiële opening verrichten en deden dit door een bessenstruik te planten.

Ook was er zaterdag een plantjesbeurs, waar iedereen stekjes en zaden met elkaar kon uitwisselen. Hier werd volop gebruik van gemaakt.

De kindertuin en plantjesmarkt zijn initiatieven van de subwerkgroep Biodiversiteit, begeleid vanuit de Stichting Rozendaal Groen.

Foto: Maarten Wetsema