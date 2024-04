Vier keer zingen met een strippenkaart

BRUMMEN – Koor InBetween Brummen lanceert de repetitie-strippenkaart. Met deze kaart kunnen mensen die overwegen bij een koor te gaan zingen vier keer meezingen. Mannen én vrouwen zijn welkom.

InBetween repeteert in de Pancratiuskerk in Brummen. De afgelopen periode heeft InBetween vijf keer opgetreden met het project Young Messiah van Tom Parker. Op 26 maart was het laatste optreden. Het koor groeide gaandeweg de weken naar een hoger niveau. Het enthousiaste publiek genoot van zang en muziek. Sommige mensen kwamen zelfs meerdere keren luisteren.

De laatste keer, in de Kruiskerk in Eerbeek, zijn tijdens de nazit alle medewerkers uitvoerig bedankt: Riet Schut, Hennie van den Hoek (dwarsfluit), Hans Krüger (slagwerker), Tanja Bosman (piano) en natuurlijk de meest geplaagde duizendpoot, Jaap Roos (dirigent).

Als dank ontvingen alle InBetweeners, projectzangers en musici een paasgroet met paaseitjes, en daarbij ook een repetitie-strippenkaart, om zelf te gebruiken of om cadeau te geven. Veel mensen overwegen om bij een koor te gaan zingen. Zingen is gezond voor lichaam en geest, het brengt een gevoel van saamhorigheid en is stress-verlagend. En het is ook gewoon gezellig om samen te zingen. Om de drempel te verlagen lanceert InBetween Brummen de repetitie-strippenkaart. Wie interesse heeft in een strippenkaart kan mailen naar secr.inbetween@gmail.com of bellen met 06-41688664.

Uitvoering van Young Messiah in de Ludgeruskerk in Hall op 24 maart

