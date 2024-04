Vier dagen oranjefeest in Dieren

DIEREN – Van woensdag 24 tot en met zondag 28 april staat Dieren in het teken van de jaarlijkse oranjekermis op het Ericaplein. Naast de spectaculaire attracties is er muziek, gezelligheid in de feesttent en natuurlijk het vogelschieten, waarbij de winnaar 1 minuut gratis winkelen wint. Woensdag 24 april om 19.00 uur verricht wethouder Dorus Klomberg de officiële opening.

De kermis op het Ericaplein is dagelijks geopend vanaf 13.00 uur, op zaterdag zelfs vanaf 10.00 uur. Er staan verschillende attracties voor jong en oud en natuurlijk is er allerlei lekkers te eten en drinken verkrijgbaar. Op donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur mogen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking gratis in de attracties. Zij kunnen zich aanmelden in de feesttent. Omdat de sporthal wordt verbouwd, is de kuil achter Theothorne dit jaar niet beschikbaar om er een mooi vuurwerk aan te steken. Dit wordt altijd aangeboden door de kermisexploitanten en zij hebben een mooi alternatief bedacht. Op donderdag is het kortingsdag en dat betekent dat elke attractie een mooie kortingsactie heeft voor die dag.

Muziek

Belangrijk onderdeel van het Dierens Oranjefeest is natuurlijk de muziek in de feesttent. Elke dag is er een ander band of artiest te beluisteren. Op woensdag 24 april klinkt er muziek van eigen bodem. Donderdag 25 april speelt Move Your Mind en op vrijdag 26 april Super Sundays. Zondag 28 april is het de beurt aan de band NUX. Op Koningsdag staat het inmiddels traditionele Dierens Piraten Festival op het programma. Vanaf 15.00 uur staat er een keur aan artiesten op het podium. Dit jaar zijn dit Helemaal Hollands, Jaman, Lytse Hille, Ancora, Jan Biggel en Sieneke. Partysound Together zorgt ervoor dat er geen moment stilte valt in de feesttent.

Vogelschieten

Ook vaste prik op Koningsdag is het vogelschieten. Inschrijven hiervoor kan vanaf 10.00 uur. Er wordt gestreden om de titel Schutterskoning 2024. De winnaar krijgt bovendien 1 minuut gratis winkelen, beschikbaar gesteld door Albert Heijn Dieren. Veluwse Poort stelt daarnaast een escape room en lasergamen voor elk zes personen ter beschikking en van Slagerij van der Horst zijn er drie vleesbonnen te verdelen.