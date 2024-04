Verhuizing Taalcafé Doesburg naar 0313

DOESBURG – Taalcafé Doesburg verhuist voorlopig niet naar de bibliotheek in het Stadskantoor in Doesburg. Vanaf 20 april is het gevestigd in gebouw 0313, De Linie 2 in Doesburg. En daar wil het Taalcafé graag definitief blijven.

Elke dinsdag en zaterdag van 10.15 tot 11.45 uur zijn mensen met een migratieachtergrond van harte welkom. Het is een gratis inloopactiviteit; opgeven hoeft niet. Samen met vrijwilligers wordt in een informele sfeer in kleine groepjes in het Nederlands gesproken over allerlei onderwerpen. Het is een laagdrempelige manier om als anderstalige met de Nederlandse taal bezig te zijn en beter te leren spreken. Steeds meer bezoekers van allerlei nationaliteiten weten de weg naar het Taalcafé te vinden.

0643767024