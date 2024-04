Velpse korfballers kampioen

VELP – Korfballers Sios ’61 E1 speelde onlangs de kampioenswedstrijd tegen de nummer 2: Zetten E1. Het werd een gelijk opgaande en spannende wedstrijd.Tijdens de rust had Sios’61 een kleine voorsprong en in de tweede helft bouwden ze de voorsprong wat uit, hetgeen resulteerde in een eindstand van 6 – 3 voor Sios’61 E1. Dat betekende dat het Velpse korfbalteam kampioen werd. Een mooi resultaat voor de jongste korfballers en korfbalsters uit Velp.

Na afloop werd dit kampioenschap in de kantine gevierd met taart en limonade en koffie voor de ouders. De spelers en speelsters ontvingen van de voorzitter en een kampioenschapsdiploma. Begin april start de voorjaarscompetitie buiten op sportpark Overhagen aan de Rietganssingel.