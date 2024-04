Velps Middagkoor zoekt mannenstemmen

VELP – Het Velps Middagkoor is op zoek naar zangers. Om een mooie volle koorklank te krijgen, zijn mannenstemmen nodig. Natuurlijk zijn ook sopranen en alten welkom, maar het koor zit om tenoren en bassen verlegen.

Het Velps Middagkoor is een gemengd koor voor 50-plussers. Het koor heeft een zeer gevarieerd repertoire en staat onder deskundige leiding van dirigent Marc Buijs. Er wordt iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.45 uur gerepeteerd in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Oranjestraat 52 te Velp. Belangstellenden zijn welkom om een keer te komen kijken.

velpsmiddagkoor.nl