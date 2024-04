Velpenaar schrijft boek over bijna-doodervaringen

VELP – Jan Weststeijn uit Velp heeft het boek ‘De ongeziene wereld’ geschreven. Er staan verhalen in van mensen met een bijna-doodervaring en de allesbepalende rol van liefde.

Meestal is er niet veel blijdschap als iemand sterft. Er zou ook vreugde kunnen zijn, want er is liefde na de dood, onvoorwaardelijke liefde. Dat vertellen mensen die een bijna-doodervaring (BDE) hebben gehad in ‘De ongeziene wereld’. Jan Weststeijn (1954) woont zijn hele leven al in Velp. Hij is er naar school gegaan, heeft er zijn vrouw ontmoet, is er getrouwd, heeft er zijn kinderen gekregen/geadopteerd, heeft er gewerkt en nu heeft hij er zijn boek geschreven. De meeste plaatsgenoten kennen hem van zijn werk als koordirigent en muziekdocent. Hij gaf les op talloze scholen in de omgeving en op de Stedelijke Muziekschool in Arnhem. Nog regelmatig komt hij oud-leerlingen tegen die hem met een vrolijk ‘meester Jan!’ begroeten.

Als koordirigent stond hij voor verschillende Velpse koren, zoals het Bach ensemble, Velps kinderkoor, tienerkoor en gemengd koor en ook voor het bekende Voces, een octet met voornamelijk oud-Velpenezen. Dat hij ook goed kon schrijven bleef heel lang onder de radar. Maar nu is zijn eerste boek er, geheten ‘De ongeziene wereld’.

De eerste reacties zijn bijzonder positief. Pim van Lommel, de eveneens uit Velp komende wereldvermaarde schrijver van het boek ‘Eindeloos bewustzijn’, dat ook over BDE’s gaat, zegt: “Dit originele boek geeft een bijzondere uitleg over wat wij van mensen met een BDE kunnen leren. Al lezend zal het boek je ongetwijfeld verder aan het denken zetten.”

Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Boekscout, en is ook op voorraad in de boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Het boek kost 20,99 euro.

Foto: Marc Pluim

Jan Weststeijn