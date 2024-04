Veel waardering voor Oosterhuuzens Dialectkoor en Sparkling

KLARENBEEK – Het Oosterhuuzens Dialectkoor was blij met de goede opkomst voor de jaarlijkse uitvoering, die weer werd gehouden in Het Boshuis in Klarenbeek. Het koor gaf onder leiding van Theo Uijttenboogaart een prima uitvoering met aantal nieuwe liedjes en leuke nummers uit het verleden. Het koor kreeg de medewerking van de zanggroep Sparkling, die nog eenmaal wilde optreden en hiermee veel succes oogstte.

De uitvoering werd geopend door voorzitter Jan Muller. Hij vond het prachtig dat het het gebouw weer goed gevuld was met bezoekers. Hij deelde mee dat in verband met het overlijden van accordeonist Gob Lorentz het te zingen programma wat is aangepast. Het koor begon met ‘Geet de zunne’, gevolgd door ‘Achter de wolken schient de zun’. Bij het lied ‘De Zwarver’was Gerard van Middendorp de solist. Plotseling kwam Evert Jan Wilbrink, vermomd als zwerver, de zaal binnen, compleet met vuilniszak waarin zijn hele bezit zat.

Vrolijk

Vrolijker was het nummer ‘Zeuven rooie rozen’, gevolgd het bekende lied van Ede Staal: ‘Ut is nog nooit zo donker ewes’ met een solo van Hannie Weijenberg. Het publiek kon gezellig meezingen met de Tango-medley met ‘Donna Clara’, ‘Heideroosje’, ‘Zwarte Zigeuner’ en nog veel meer. Op een groot videoscherm werd de tekst geprojecteerd. Het eerste deel van het optreden van het koor werd afgesloten met ‘Er is niemand zoas ie’ en een oude klassieker van Bennie Jolink: ‘Ut wördt tied’.

Hierna traden de vier zangers van de groep Sparkling voor het voetlicht. De groep was gestopt na een reeks van succesvolle jaren maar wilde, op verzoek van het koor, nogmaals een kort optreden verzorgen. Heidi, Annebert, Marja en Henry deden dit zaterdag met grote inzet en zongen een aantal prachtige nummers als: ‘Leun op mij’, ‘Halleluja’, ‘Why tell me why’, ‘Sweet Caroline’ en een vrolijke medley van Duitse toppers.

Zingende koster

In het tweede deel van de uitvoering werd begonnen met het gezellige liedje ‘De vrolijke köster’ waarin Wouter Hulshof zich met volle overgave stortte op de rol van de zingende koster. Het koor vervolgde met de smartlap ‘Duuzend mijlen’ en het prachtige ‘Mien mooie Nederland’, waarin de schoonheid van Nederland, Gelderland en de Veluwe wordt bezongen. In het lied ‘Ut heimwee nem ie mee’ van Benny Neyman zong Hannie Weijenberg de solo. Nieuw was ook het gezellige meezingliedje ‘Mien Olderhuus’ op de melodie van een bekend volksliedje. Passend voor deze tijd vond speaker Gerrit Muller het lied ‘Boeren verdwenen’. Gerard van Middendorp zong solo in het ‘lied Ut is nooit te laat’. Het koor besloot met ‘Oosterhuuzen darp aan het kanaal’ op de bekende melodie ‘Siera Madre’.

Engelbewaarder

De zangers van Sparkling voegden zich daarna bij het koor om samen twee slotnumers te zingen. Het lied ‘De Engelbewaarder’, dat door Marco Schuitemaker hoog in de hitparade staat, zong het koor nu ook met een dialecttekst van Janny Brink. Uit volle borst werd over de engelbwaarder gezongen door zanggroep. koor en publiek. Het galmde door het kerkgebouw. De uitvoering werd toepasselijk afgesloten met ‘Adieu, goodbye, auf Wiedershen.’

Foto: Gerrit van de Pol

De koorzangers en de zanggroep hadden er weer veel zin in