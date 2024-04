Veel vertier op kermis in Velp

VELP – Een ritje in de achtbaan, griezelen in het spookhuis of springen op de trampoline, tijdens de kermis in Velp afgelopen weekend kon het allemaal. Donderdag 4 april werd de kermis geopend en na twee wisselvallige dagen genoten bezoekers op zaterdag en zondag van een haast zomerse kermis. Vrijdagmiddag 5 april was burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden aanwezig op de kermis. Hij verwelkomde mensen met een beperking, die dankzij Velp voor Oranje gratis ritjes mochten maken in de verschillende attracties. Ook alle kinderen van Velpse en Rozendaalse Basisscholen en kinderdagverblijven werden door de oranjevereniging getrakteerd. Zij kregen kortingsmuntjes voor de kermis.

Foto: Theo Jansen