Uitwisselingssconcert OLTO en Heineken Fanfare

LOENEN – Op zaterdagavond 20 april laten muziekvereniging OLTO en de Heineken Fanfare de betoverende klanken van filmmuziek tot leven komen in het De Brink in Loenen. Bezoekers kunnen de muzikale filmwereld ontdekken tijdens een uniek uitwisselingsconcert tussen deze muziekverenigingen.

Speciaal voor deze avond heeft muziekvereniging OLTO de Heineken Fanfare uit Den Bosch uitgenodigd. Een overeenkomst tussen deze twee verenigingen is dat beide onder muzikale leiding van John Brouwer staan. Hij bracht hen in contact voor dit unieke uitwisselingsconcert. De Heineken Fanfare zal een optreden verzorgen met muziek van de bekende componist John Williams. Het harmonieorkest van muziekvereniging OLTO vervolgt het programma na de pauze en zal het publiek verrassen diverse filmische composities. Tijdens de uitvoering worden er bijpassende beelden op het scherm getoond om de bioscoopervaring compleet te maken.

Dit unieke uitwisselingsconcert begint om 19.30 uur.