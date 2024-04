Twintig weken wandelen in Doesburg

DOESBURG – In Doesburg gaat op woensdag 1 mei de WandelChallenge van start. Deelnemers gaan wekelijks onder leiding van een wandelcoach op pad in en om Doesburg.

Op 1 mei om 19.00 uur start de challenge met een informatiebijeenkomst bij PlusFit aan de Wilgenstraat 4 in Doesburg. Op deze avond wordt de opzet besproken en kunnen deelnemers vragen stellen. Ook zullen er ervaringsdeskundigen van voorgaande edities aanwezig zijn. Op woensdag 8 mei wordt de eerste wandeling gemaakt met de deelnemers. In totaal duurt de WandelChallenge twintig weken.

Er wordt rekening gehouden met ieders individuele wandelniveau. Het is daarom niet erg als deelnemers (nog) niet zo ver kunnen lopen. Er wordt wekelijks op woensdag gewandeld, onder begeleiding, waardoor deelnemers in de daaropvolgende weken vooruitgaan zullen gaan in hun wandelafstand.

Solidariteit

De Wandel Challenge in Doesburg komt voort uit de Nationale Diabetes Challenge. Bewegen is voor iedereen gezond. Mensen met diabetes, COPD, overgewicht of die eenzaam zijn, iedereen is van harte welkom om mee te wandelen. De Challenge wordt al meerdere jaren georganiseerd. In de afgelopen jaren hebben dan ook al diverse mensen uit Doesburg en omstreken meegedaan. Zo liep een deelnemer mee met zijn vrouw: “Ik loop uit solidariteit met haar mee het komende halfjaar. Meer bewegen is voor mij ook niet slecht.” Een andere deelnemer gebruikte de Challenge vooral als stok achter de deur: “Zo’n wandelgroep en -challenge is gezellig en voor mij een goede stok achter de deur om in beweging te komen.”

De Wandel Challenge is uiteindelijk voor iedereen geschikt die wil beginnen met wandelen, een actievere leefstijl en/of een gezondheidswinst wil boeken. Duurzaamheid is daarbij belangrijk. Na de challenge is er de mogelijkheid om door te wandelen met een groep. PlusFit voorziet daarbij in een plek om voor en na het wandelen bijeen te komen. “Zo ontstaat er echt iets duurzaams en werken we niet alleen aan de gezondheid, maar ook aan een stevig sociaal netwerk”, aldus één van de wandelcoaches.

Aanmelden kan via nationalediabeteschallenge.nl/doesburg. Deelname aan de challenge kost 5 euro.

info@plus-fit.nl