Tweedehands kleding gevraagd voor Alpe d’HuZes kledingbeurs

KLARENBEEK – Op vrijdag 19 april van 13.00 tot 19.00 uur en op zaterdag 20 april van 09.00 tot 16.00 uur houdt het Alpe d’HuZes team Klarenbeek een tweedehands kledingbeurs. Deze beurs voor volwassen- en kinderkleding wordt gehouden in het MFC aan de Bosweg 12 in Klarenbeek. Wie nog kleding, tassen of schoenen heeft kan dit op zaterdag 6 april inleveren bij de familie Groters, Broekstraat 55 in Klarenbeek of bij de familie Mensink, Lariksweg 27 in Klarenbeek.

De kleding moet schoon en heel zijn en het gaat dus om volwassen- en kinderkleding, alle maten zijn welkom. Ook carnavalskleding, wintersportkleding en sportkleding mogen worden ingeleverd. De verkoopprijs wordt bepaald door de organisatie en de opbrengst komt geheel ten goede aan Alpe d’HuZes. Niet verkochte kleding wordt niet retour gedaan, ook daarvoor wordt een goede bestemming gezocht.

In Klarenbeek wordt sinds 2012 bijna ieder jaar een Alpe d’HuZes team geformeerd om mee te doen aan het sportieve evenement op de Franse berg Alpe d’Huez om daarmee zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Het team dat ieder jaar een wisselende samenstelling heeft, organiseert zelf vele acties en stelt zich ook beschikbaar om mee te helpen bij andere evenementen om daarmee geld te verdienen voor de bestrijding van deze verschrikkelijke ziekte. Het team bestaat uit verschillende mensen uit Klarenbeek en omgeving die fietsend of wandelend de berg gaan beklimmen op 6 juni 2024.

De fietsers zijn Dennis van Veldhuizen, Bert Mensink, Alwin Berends, Lotte Groters, Niels Groters, Jordie Koers, Maarten van der Snel, Wijnand Brouwer, Leon Borgonjen en Jan Hartink. Wandelend de berg op gaan Marco van Zeijst, Laska Hurenkamp, Kira in ’t Veen, Tijn in ’t Veen, Annie Zuidema, Saskia Schimmel, Rinske van der Snel en Monique Nieuwenhuis.

Het Alpe d’HuZes team Klarenbeek is te volgen via facebook.com/alpedhuzesteamklarenbeek.