Twee optredens Harmonie Unisono Velp tijdens Koningsdag

VELP- Het orkest van Harmonie Unisono Velp treedt tweemaal op tijdens Koningsdag in Velp. De aubade op het plein van de Overtuin wordt muzikaal omlijst door het orkest. Daarna verzorgt het orkest een openluchtconcert, van 11.00 tot 13.00 uur, op de Koningsdagmarkt in de Rozendaalselaan in Velp.

Het muzikale programma bestaat uit een diversiteit van muziekstukken. Denk daarbij aan ‘Ode aan Nederland’, ‘Abba Gold’ en ‘Disney Favorites’. Het orkest staat onder leiding van dirigent Vincent Bergervoet.

unisono-velp.info