Twee exposanten in Raadskelder

DOESBURG – In de middeleeuwse Raadskelder in Doesburg is vanaf zondag 14 april een combi-expositie te zien met de naam ‘Human Nature’, zo meldt stichting de Raadskelder Doesburg.

Er zijn schilderijen te bezichtigen van de Doesburgse kunstenares Wencke Vinks en bijzondere beelden van kunstenares Mirjam van Oostveen uit Weurt. De expositie loopt van 14 april tot en met 19 mei 2024. Op 14 april is de expositie te zien van 14.30 tot 17.00 uur, daarna op zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. De ingang is aan de Philippus Gastelaarsstraat 2, Doesburg. De toegang tot de expositie is gratis.

Wencke Vinks werd geboren in Tilburg en studeerde aan de Design Academy te Eindhoven. Zij kreeg landelijke bekendheid door deelname aan ‘Sterren op het Doek’. Met haar moderne versie van ‘De lezende vrouw’ hing zij in het Rijksmuseum. In de Doesburgse expositie belicht zij met haar schilderijen de fysieke en energetische verbinding tussen de mens en de natuurlijke omgeving. Haar artistieke uitdaging is vereenvoudiging: het onnodige elimineren, zodat het noodzakelijke gaat spreken.

Mirjam van Oostveen heeft van kinds af aan veel getekend tot zij ontdekte dat ruimtelijk werken letterlijk een nieuwe dimensie toevoegde. In Frankrijk zag zij in een keramiek atelier hoe houtvuur de klei versteende, zo’n mooi natuurlijk proces. Zij volgde een opleiding tot keramist en heeft geruime tijd doorgebracht in ateliers in Shanghai, de porselein-stad. Keramiek en glazuren bevatten het materiaal dat haar boeit; het zijn aardse grondstoffen, die zij als kind verzamelde als stenen en mineralen