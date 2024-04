Themaviering: Verbinding

DREMPT – Op zondag 28 april om 10.00 uur is er een Anders Vieren-viering in de H. Willibrordkerk in Achter-Drempt. Deze keer is gekozen voor het thema ‘verbinding’. “Het belooft een inspirerende viering te worden, waarin muziek, woorden en gemeenschap samenkomen”, aldus de organisatie. Het koor Feeling zal de viering muzikaal ondersteunen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Iedereen, ongeacht achtergrond of overtuiging, is welkom om deze bijzondere viering bij te wonen. “Het is een uitnodiging om samen te komen en te ervaren hoe verbinding ons verrijkt en versterkt in onze persoonlijke en collectieve reis door het leven.”