DOESBURG – Om de dienstverlening voort te kunnen blijven zetten, is Plusbus Doesburg genoodzaakt om de tarieven per 1 april te verhogen. Ritten binnen Doesburg blijven 1,50 euro per rit. Ritten buiten Doesburg worden gelijk getrokken aan de kostprijs. Daarnaast worden tarieven berekend op basis van de postcode. Actuele prijzen zijn te vinden op plusbusdoesburg.nl