Superzaterdag in Den Helder

DOESBURG – Op zaterdag 23 maart was het superzaterdag bij DWV Doesburg. Maar liefst vijf teams kwamen in actie en speelden een waterpolowedstrijd in Zwembad Den Helder. Er waren veel mensen op de uitnodiging ingegaan om de wedstrijden bij te wonen, dus het zwembad was goed gevuld met publiek. De muziek tussen de wedstrijden door werd verzorgd door de jonge DJ Coen Frickers en de activiteitencommissie zorgde voor lekkere hapjes. Speciaal voor deze dag waren de wethouder en de fruitsponsor Stadshotel Doesburg uitgenodigd. Stadshotel Doesburg zorgt bij iedere thuiswedstrijd van de jeugd voor fruit als ze uit het water stappen. Het was een topdag met afwisselend goede en minder goede sportieve resultaten.