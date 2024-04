Sunday Live Café met Groove-O-Saurus

ELLECOM – Zondag 7 april speelt de band Groove-O-Saurus in het Sunday Live Café in de Peerdestal in Ellecom. Dit is de laatste muzikale zondagmiddag van dit seizoen. Deze elfkoppige band heeft een gevarieerd repertoire met muziek van Stevie Wonder tot Anouk en van Kings of Leon tot Doe Maar. De drummer, bassist, toetsenist, gitarist, vier blazers en drie zangeressen hebben allemaal dezelfde liefde voor muziek en maken er een mooi feest van. De zaal opent om 15.00 uur, de entree is gratis.