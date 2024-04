Succesvolle muzikale proeftuin RFC

RHEDEN – Zaterdag 6 april vond de tweede editie plaats van de muzikale proeftuin bij het Rhedens Fanfare Corps (RFC). Nieuwsgierige kinderen en volwassenen konden verschillende muziekinstrumenten uitproberen en kregen aan het einde een echt muziekdiploma, dat zelf ondertekend mocht worden

Bezoekers kwamen in het clubgebouw aan de Mauritiusstraat binnen in een waar slagwerkparadijs. Overal stonden ritme-instrumenten als conga’s, woodblock, een grote concerttrom en uiteraard ook een heus drumstel, waar flink op gespeeld werd.

Daarna kwamen de blaasinstrumenten aan de beurt. Van de trompet, bugel en hoorn konden de bezoekers via de verschillende saxofoons zo naar de lage koperinstrumenten als bariton, trombone en een bas.

Dankzij Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren kon de Rhedense vereniging gebruik maken van hun kunststof instrumenten die, vooral voor de jonge beginnende muzikanten, makkelijker te bespelen zijn. Vooral de groene bariton viel goed in de smaak en was al snel favoriet van veel kinderen.

Het mooie weer met deze editie zorgde voor extra veel speelplezier op het springkussen van Veluwe Actief Oversteegen.