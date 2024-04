Subsidie voor zelfklussers Doesburg

DOESBURG – Doesburgers kunnen gebruikmaken van de Isolatie Subsidie Achterhoek. Met behulp van deze subsidie krijgt men geld vanuit de gemeente om te gaan isoleren. Zo kunnen inwoners het huis comfortabeler maken en gaat de energierekening omlaag. De gemeente Doesburg heeft het mandaat voor de subsidieverstrekking overgedragen aan Energieloket Achterhoek.

In januari 2024 is de Isolatie Subsidie Achterhoek: ‘Klussen zonder Kosten!’ gestart. Met behulp van deze subsidie kan men tot 750 euro ontvangen voor klusmaterialen om het huis te isoleren. Deze nieuwe subsidie biedt klussers de kans om zelf hun huis te gaan isoleren. Het isoleren van een woning zorgt namelijk niet alleen voor meer wooncomfort, maar verlaagt ook nog eens de energierekening. Bewoners van de gemeente Doesburg kopen zelf materialen om bijvoorbeeld dakisolatie, vloerisolatie of muurisolatie aan te brengen. De kosten voor deze materialen krijgen zij vervolgens terug.

De kosten kunnen teruggevraagd worden via het bewonersportaal van Energieloket Achterhoek. Dit is een online portaal waarin bonnetjes voor de klusmaterialen kunnen worden geüpload. Het Energieloket zal de aanvraag beoordelen. Is de aanvraag goedgekeurd, dan vraagt het Energieloket aan de gemeente Doesburg zo snel mogelijk terug te betalen.

Zoals aan iedere subsidie, zitten er ook aan deze subsidievoorwaarden verbonden. Zo moet de WOZ-waarde van de woning lager zijn dan 429.300 euro en kan alleen de eigenaar én bewoner van deze woning de subsidie aanvragen.

Meer informatie of aanmelden voor de subsidie: energieloketachterhoek.nl/isa of 0314-820360.