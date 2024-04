Subsidie voor bibliotheken Brummen

REGIO – De bibliotheken in de gemeente Brummen krijgen een eenmalige subsidie van 118.400 euro van de gemeente Brummen. Die heeft deze zogenoemde SPUK-subsidie op haar beurt weer aangevraagd bij de rijksoverheid.

Met het geld hopen de bibliotheken in Brummen en Eerbeek de openingstijden te verruimen en het programma en de dienstverlening uit te breiden.

In januari moest de bibliotheek in Brummen op zaterdag dicht aangezien het aantal bezoekers terugliep. Wellicht dat dit door de subsidie teruggedraaid kan worden. Daarnaast zou de locatie in Brummen ook graag op maandagochtend open willen gaan.

De overheid stelt de subsidie beschikbaar zodat de bibliotheek voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is. Vanaf 2025 zijn gemeenten wettelijk verplicht om te zorgen voor een volwaardige openbare bibliotheek. Dit staat beschreven in de zorgplicht.

