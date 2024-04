Subsidie voor afkoppelen regenwater

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen geeft subsidie aan inwoners die hun regenwater afkoppelen van het riool. Ze kunnen een bijdrage aanvragen voor elke vierkante meter dak die zij afkoppelen.

Bij veel huizen stroomt regenwater van het dak via de regenpijp naar het riool, dat uiteindelijk uitkomt bij de rioolwaterzuivering. Tijdens hevige buien raakt dit rioleringssysteem overbelast, met als mogelijk gevolg dat straten onder water komen te staan. In extreme gevallen kan vervuild water zelfs via het toilet of doucheputje weer in huis terechtkomen.

Dit kan voorkomen worden door regenwater rondom het huis langer vast te houden, door het in de grond te laten lopen. Gemeente Brummen is al langer bezig om op verschillende locaties gescheiden rioleringsstelsels aan te leggen, waarbij vuil water en regenwater apart worden opgevangen. Ook wordt regenwater van gemeentelijke gebouwen afgekoppeld.

De gemeente hoopt dat ook particulieren en bedrijven dit willen gaan doen. “Zowel woningen als bedrijfspanden kunnen regenwater scheiden van het riool, ongeacht of het pand in bezit is of wordt gehuurd”, meldt de gemeente. Om dit te stimuleren is er subsidie beschikbaar. In de hele gemeente zijn mogelijkheden om bovengronds iets te doen met regenwater, zoals het afkoppelen van regenpijpen, het plaatsen van een regenton, het aanleggen van een regenwatervijver of het creëren van een gootje in de tuin waar het water kan wegzakken. In Eerbeek zijn er ook ondergrondse opties, zoals het plaatsen van infiltratiekratten, het maken van een grindkoffer of het mogelijk maken van verticale infiltratie.

De afkoppelcoach van gemeente Brummen, Femke van Rijsbergen, biedt persoonlijk advies. Tijdens een gratis huisbezoek adviseert zij over de mogelijkheden. Voor advies over het afkoppelen kan een e-mail worden gestuurd naar afkoppelen@brummen.nl met als onderwerp ‘afspraak afkoppelcoach’. Telefonisch contact met Femke is ook mogelijk via 06-40118103. Het adviesgesprek is niet verplicht om subsidie te ontvangen.

brummen.nl/afkoppelen