Straat vernoemd naar zuster Van Zwol

VELP – Eén van de straten in de nieuwbouwwijk op de locatie van voormalig Ziekenhuis Velp wordt vernoemd naar hoofdzuster Van Zwol. Andere straten krijgen de naam van haar collega’s in het ziekenhuis en van de eerste vrouwelijke Nederlandse arts.

Toen de plannen voor het IJssel District in Velp vorm kregen, zag GroenLinks-raadslid Marloes van der Kolk een mooie kans om meer straten te vernoemen naar vrouwen. In de gemeente staan er veel te weinig op straatnaambordjes, vond ze. Ze heeft inwoners gevraagd namen in te sturen en daar kwamen maar liefst 37 voorstellen uit, die aan het college van burgemeester en wethouder zijn overhandigd.

Begin dit jaar koos het college namen voor de zeven straten van de nieuwe woonwijk. De straten worden vernoemd naar artsen en zusters van het Velpse ziekenhuis. Dokters Scherpenhuysen en Pantekoek worden vernoemd, maar ook zusters Van Zwol, Vuurens, Kwerreveld en directrice Hartevelt. Allemaal mensen die veel hebben betekend voor het lokale ziekenhuis. Daarnaast wordt er ook een straat vernoemd naar Aletta Jacobs, de eerste vrouw in Nederland die werd toegelaten tot de universiteit, arts werd én promoveerde.

In de raadsvergadering van maart ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de nieuwe straatnamen. Marloes van der Kolk was met name tevreden over de vernoeming van zuster Van Zwol, die veel heeft betekend voor het verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Els Knaapen, medewerker van het Radio 1-programma ‘Dijkstra & Evenblij ter Plekke’, dat op zondag 24 maart werd uitgezonden vanuit Velp, pleit eveneens voor ‘meer vrouwen op straat’. Ze vertelde in de uitzending over deze bijzondere zuster Van Zwol. “Het ziekenhuis was de uitvalsbasis van het verzet, met haar als onmisbare spil”, vertelde Knaapen. Ziekenhuis Velp was het enige ziekenhuis in de wijde omtrek dat nog in bedrijf was gedurende de Tweede Wereldoorlog. Er lagen niet alleen gewone patiënten, maar ook burgerslachtoffers van de oorlog en soldaten. “Zuster Van Zwol ontfermde zich als een moeder over al die patiënten. Daarnaast bracht ze, samen met anderen, ook nog eens onderduikers onder. Met gevaar voor eigen leven. Van verzetslieden tot Joden, zelfs Franse krijgsgevangenen. Zij konden allemaal terecht bij de zuster. Of in het ziekenhuis, ofwel bij haar thuis. Er werden Joden uit Amsterdam en Utrecht naar de Velpse verpleegafdeling van de zuster gebracht om daar te worden opgelapt en daarna doorgesmokkeld te worden naar andere onderduikadressen.”

De Velpse verzetsgroep is nooit betrapt door de Duitsers. “Sommige onderduikers kregen ziekenhuiskleding aan en deden zich voor als personeel. Anderen werden opgenomen als patiënt en zuster Van Zwol hield dan volledig uit haar duim gezogen patiëntendossiers over ze bij.”

Al eerder werden in Velp mannelijke verzetshelden geëerd met een straatnaam, zoals Dr. W. Portheine. In de nieuwe wijk is er nu ook erkenning voor vrouwen die zich hebben ingezet voor het verzet én voor het ziekenhuis.