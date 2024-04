Stemmen gevraagd voor theater

REGIO – Het project ‘De IJssel anders’ hoopt komende zomer op verschillende plekken in de regio theatervoorstellingen te geven. Voor die voorstellingen met de naam ‘Het landschap spreekt’ is de organisatie nog op zoek naar mensen die een tekst willen inspreken.

Ze vertolken dan bijvoorbeeld een bever, een plantje of de IJssel, zo legt Gerard Hendrix uit. “Zelf kan het landschap niet spreken, bewoners van de IJsselvallei vertolken de stemmen.” Waar de voorstellingen precies zullen plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Het is in ieder geval buiten. De organisatie hoopt ook in de buurt van Rheden en Doesburg voorstellingen te kunnen geven.

De voorstelling is een audio-gebeuren. Via koptelefoons luisteren de bezoekers straks naar de stemmen van het landschap, van alle wezens en elementen die normaal gesproken geen gehoor vinden. Het doel van de voorstelling is het ‘aan het woord laten’ van het landschap van de IJsselvallei. Hendrix is al een jaar of twintig bezig met het aandacht geven aan dit onderwerp. Hij is betrokken bij verschillende projecten die met de IJssel, leefbaarheid en erfgoed te maken hebben.

Voor de voorstelling zoekt de organisatie jongeren, ouderen, vrouwen en mannen; iedereen die de stem wil vertolken van de spelers van het landschapstheater. Opgave kan via meedoen@deijsselanders.nl. De opnames zijn in mei 2024.

deijsselanders.nl