Speuren naar sporen

LAAG-SOEREN – Op maandag 8 april gaan gidsen van IVN oost-Veluwezoom op zoek naar diersporen in het bos op het Schaddeveld achter de Priesnitzhoeve in Laag-Soeren. In het bos zijn er heel veel dieren en die laten sporen achter. De IVN-gidsen wijzen er op en laten deelnemers aan de wandeling er naar zoeken. Ook vertellen ze er meer over. Zij geven ook informatie over het gebied en de ontluikende natuur. De wandeling start om 9.30 uur bij de Parkeerplaats Priesnitzhoeve aan de Priesnitzlaan 23 in Laag-Soeren, is circa 5 kilometer lang en duurt 2 tot 2,5 uur. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

ivnoostveluwezoom.nl