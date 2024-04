Soerense Tonny Koolmees schrijft tweede roman

LAAG-SOEREN – Schrijfster Tonny Koolmees uit Laag-Soeren publiceerde onlangs haar tweede roman ‘En toen?’. Hoewel de boeken onafhankelijk van elkaar te lezen zijn, is deze roman het vervolg van ‘En door!’.

In dit boek wordt de adolescentiefase beschreven van Wil, een jonge vrouw die in de naoorlogse jaren (1945-1950) een bestaan probeert op te bouwen. Vooral vanuit haar sociale omgeving ervaart zij de druk om een ‘normaal’ gezin te stichten, maar haar hulpvaardigheid lijkt daarbij haar grootste valkuil te zijn. De voor die periode kenmerkende vooroordelen ten opzichte van vrouwen en het taboe om te zwijgen over gevoelens, zijn daarbij de uitdagingen die zij ook moet overwinnen om haar toekomstbeeld te kunnen realiseren.

De boeken staan in de bibliotheken van Dieren en omgeving. Mensen die het boek met een e-reader willen lezen, kunnen mailen naar aglamsvelt@gmail.com. Voor 6 euro krijgen zij het bestand dan in de mailbox.