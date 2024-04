Slagers op toneel bij veertigjarig jubileum

DOESBURG – Echtpaar Henk en Dinie Jansen vieren dit jaar het veertigjarig bestaan van hun slagerij in Doesburg. Dat doen zij onder andere met het toneelstuk ‘Herfst’, waarin zij zelf de hoofdrollen vertolken. Het stuk is op donderdag 2, vrijdag 3 en zondag 5 mei te zien bij Podium Doesburg.

Henk en Dinie Jansen-Oplaat kwamen in 1984 in Doesburg wonen en openden op 2 mei dat jaar hun keurslagerij De Worstepinne. Sinds die tijd maakt het echtpaar met veel plezier deel uit van de Doesburgse gemeenschap. Om de veertigste verjaardag van de slagerij te vieren, zijn er diverse jubileumacties. De meest bijzondere is wel het toneelstuk dat Henk en Dinie gaan opvoeren. Ze hebben beiden een passie voor toneel en regie en een voorstelling leek het echtpaar een mooie manier om hun jubileum te vieren. Ze nemen zelf de hoofdrollen van Herman en Pauline op zich. Dit stel, in de herfst van hun leven, brengt ieder jaar in de herfst een paar dagen door in een eenvoudig vakantiehuisje.

De voorstelling is op donderdag 2 en vrijdag 3 mei te zien om 20.00 uur en op zondag om 15.00 en 19.00 uur. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn te koop bij de Worstepinne.

Foto: Corlène van den Camp

Burgemeester Loes van der Meijs heeft haar ticket voor ‘Herfst’ al binnen