Schotse en Ierse volksmuziek in Spankeren

SPANKEREN – Het vrolijke, muzikale gezelschap Rapalje treedt op zondagmiddag 21 april op in de Dorpskerk in Spankeren. De titel van het programma luidt ‘Celtic Folk Afternoon’. Rapalje speelt Schotse en Ierse volksmuziek en doet dat al dertig jaar. Kenmerkend zijn de traditionele instrumenten, waaronder de doedelzak. Ook de uitdossing van de muzikanten is traditioneel, dus de kilts ontbreken niet. Verder zorgen de mannen er altijd voor dat er veel te lachen valt. Het optreden begint om 15.00 uur.

rhederart.nl