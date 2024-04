Schoolkinderen dragen voor tijdens herdenking in Rheden

RHEDEN – Schoolkinderen uit verschillende dorpen in de gemeente Rheden waren dinsdag 16 april present op begraafplaats Heiderust in Rheden. Samen met het gemeentebestuur en andere genodigden en belangstellenden herdachten zij het feit dat de gemeente Rheden op deze datum 79 jaar geleden werd bevrijd.

De leerlingen droegen gedichten en teksten voor. De één vond het spannend om te doen, anderen stonden voor het grote gezelschap alsof ze niet anders deden. Maar elke voordracht was ontroerend, indrukwekkend of zette aan tot nadenken.

Ook burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden sprak een woordje. Hij vond het fijn dat er zoveel jongeren waren gekomen en benoemde wederom waarom het belangrijk is om jaarlijks stil te staan bij het thema oorlog en vrijheid. Met de huidige situatie in de wereld, is dit thema helaas weer heel actueel.

De toespraken, de aanwezigheid van een groep militairen en de plechtige muziek van het Senioren Orkest Rheden maakte indruk op de kinderen. Na het leggen van de bloemen en het zingen van het Wilhelmus vertrokken ze terug naar school, waar zeker nog even werd nagepraat over wat ze net hadden meegemaakt.

Foto: Linda Peppelman