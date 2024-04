Schakers Velp 2 kampioen

VELP – Afgelopen seizoen speelde het tweede team van de Velpse Schaakvereniging een heel sterk seizoen in de SOS competitie, de gezamenlijke doordeweekse competitie van de schaakbonden uit Utrecht, Gelderland en Oost-Nederland. Van de negen teamwedstrijden in klasse 3B werden er acht gewonnen en eindigde er één in een gelijkspel. Na de gezamenlijke slotronde in Lochem op vrijdag 19 april kon het team van captain André van Kuijk worden gehuldigd.

Een extra huldiging vond plaats voor de topscoorders. Julian Hul en Lazlo van Kuijk werden samen met Thijs Noppen van DOG uit Almen ex aequo eerste, met maar liefst acht punten uit negen partijen. Ze kregen alle drie een prijs. Volgend jaar mag Velp 2 het een treetje hogerop gaan proberen, in de tweede klasse.

Helaas heeft Velp 1 het dit jaar niet gered in de Hoofdklasse. Dit team gaat volgend jaar verder in de 1e klasse.

Wie zin heeft in een potje schaak kan op vrijdagavond eens kijken bij de Velpse Schaakvereniging. Er wordt gespeeld in Trefpunt de Elleboog in Velp.