Samen opvoeden in Rheden en Velp

RHEDEN – Sinds half april houdt Ouders&Zo een wekelijks ‘Informatiepunt Ouder en Kind’ in Rheden en Velp. Dit wordt iedere woensdag (behalve tijdens de schoolvakanties) gehouden van 14.15 tot 15.30 uur in Buurthuis De Poort in Velp en van 14.00 tot 16.00 in Dorpshuis Rheden.

Tijdens het ‘Informatiepunt’ kunnen ouders vragen stellen over alles wat met het hebben van kinderen te maken heeft. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van een kind, het ouderschap, thuissituaties, geld en gezondheid. Er zijn professionals van Incluzio Rheden aanwezig; Ouders&Zo is een initiatief van deze welzijnsorganisatie. Vaak zijn er ook medewerkers van Stichting Leergeld (een organisatie die kinderen helpt uit gezinnen die krap bij kas zitten) en Humanitas. Deze laatstgenoemde organisatie helpt mensen die het even niet alleen redden.

In Dieren is al langere tijd een ‘Informatiepunt Ouder en Kind’. Dit vindt elke laatste woensdag van de maand plaats van 9.30 tot 11.30 uur in de bibliotheek.