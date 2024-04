Samen fit blijven met OldStars fietsen

DIEREN – RTC de Veluwerijders start met een fietsgroep voor 65-plussers uit Dieren en omgeving. Op donderdag 18 april is iedereen welkom om kennis te maken met OldStars fietsen. Doel is in beweging komen of blijven, maar ook ontmoeting en sociaal contact staan centraal.

OldStars is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, dat 65-plussers verbindt om samen fit ouder te worden. Het doel van de activiteiten onder de noemer OldStars is dat senioren elkaar ontmoeten om samen verantwoord te bewegen, zodat zij regie houden over hun eigen leven. In de fietsgroep van De Veluwerijders is dan ook niet fietsen het doel, maar een middel om op latere leeftijd conditie, kracht en aanpassingsvermogen te (blijven) ontwikkelen. De activiteit wordt opgezet in samenwerking met de Wielersportbond (NTFU).

Op donderdag 18 april is de kick-off van OldStars fietsen in Dieren. Deze vindt plaats op de parkeerplaats van sportvilla Lomar aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren. De inloop is vanaf 9.00 uur en na een welkomstwoord om 9.20 uur wordt een eerste fietstocht gemaakt. Deze duurt ongeveer een uur en om 10.30 uur staan koffie en thee klaar voor een gezellige nazit. Deelname aan de kick-off is gratis en aanmelden hiervoor kan bij Roel Simonis, 06-55387378. Iedereen met een fiets kan meedoen.

Deze parkeerplaats wordt na de kick-off de vaste startlocatie. Er wordt iedere donderdag van 9.30 tot 10.30 uur gefietst.