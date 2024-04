Rozendaal dimt verlichting

ROZENDAAL – De gemeente Rozendaal zal binnenkort beginnen met het dimmen van de openbare verlichting. Dat meldt ‘In de Roos’, het informatieblad van de gemeente. Om de verlichting te kunnen dimmen zijn LED-armaturen aangebracht. Het doel van het dimmen van de verlichting is het verminderen van stroomverbruik en de positieve invloed die minder licht heeft op nachtdieren. “Wij zorgen er uiteraard wel voor dat er voldoende lichtsterkte is om de veiligheid in de openbare ruimte te garanderen”, aldus de gemeente. De traditionele armaturen aan de Rosendaalselaan en een paar van hetzelfde type aan de Kerklaan/Beekhuizenseweg zijn niet vervangen.