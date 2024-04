Rozendaal adopteert knautiabij

ROZENDAAL – De werkgroep biodiversiteit van Duurzaam Rozendaal heeft de knautiabij geadopteerd. Dat meldt het informatieblad van de gemeente Rozendaal, In de Roos. De knautiabij is voor de voortplanting afhankelijk van knautia arvensis, een wilde plant met de Nederlandse naam beemdkroon. Hij heeft mooie lilakleurige bloemen. De werkgroep heeft voor de knautiabij gekozen omdat de beemdkroon al voorkomt in Velp, in de tuin van Van Hall Larenstein.

De werkgroep heeft beemdkroon-zaad gekregen van Arnhem Zoemt en heeft dit ingezaaid bij de leden thuis in hun tuin. Op de plantjesmarkt aan de Rosendaalselaan op 6 april zal er ook zaad beschikbaar zijn voor geïnteresseerde Rozendalers.