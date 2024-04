Rhedens Senioren Orkest 40 jaar

RHEDEN – Het Rhedens Senioren Orkest onder leiding van Peter Smits gaf samen met het Rhedens Fanfare Corps onder leiding van Harry van Bruggen een spetterend concert op zaterdagmiddag 23 maart in Ons Huis in Rheden. Van Jesus Christ Superstar tot een Sonneveld-boeket, allerlei soorten muziek kwamen voorbij. De aanleiding was het 40-jarig bestaan van het concert. “Of je nu 60 bent of in de 80, muziek maken blijft leuk en de sociale contacten zijn ook heel belangrijk”, aldus het orkest. Het RSO repeteert op woensdagmorgen in het Dorpshuis in Rheden. “Wij zijn altijd blij met nieuwe muzikanten.”

Foto: Koos Roelofs